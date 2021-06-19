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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:59

’da aşıya büyük ilgi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aşıya büyük ilgi

’da kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın Covid-19 aşısı yapmaya devam ediyor

'da kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın Covid-19 aşısı yapmaya devam ediyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, kentin yoğun bölgelerinden Camii önlerinde Balıklıgöl platosunda Topçu meydanında kurdukları mobil ve aşı çadırı ve üniteleri ile aşı olmaya hak kazanan kişilere randevu şartı aramaksızın Covid-19 aşısı yapmaya devam ediyor

Mobil aşı uygulamada aşı olmak için gelen vatandaşlar aşı olacağız eski yaşantımıza geri döneceğiz. Böyle bir hizmet ayağımıza kadar geldi daha nasıl olsun Allah başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.dan ve devletimize Allah razı olsun dediler

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Şanlıurfa’da aşıya büyük ilgi
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