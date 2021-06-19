Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolü için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi şüpheliler, burada alınan sağlık raporu sonrası Emniyete götürüldü.