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Giriş Tarihi: 19.6.2021 10:46

’da terör operasyonu: 3 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 gözaltı

’da emniyet ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

'da emniyet ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolü için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi şüpheliler, burada alınan sağlık raporu sonrası Emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 gözaltı
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