Seri üretim Atmaca’dan hedef gemiye tam isabet

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışında, Sinop
açıklarındaki gerçek bir su üstü hedefini vurdu. TCG Kınalıada'dan yapılan atış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve TSK komuta kademesi tarafından takip edildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'nca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi. Bölgedeki iki F-16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle Akar'ın talimatıyla yapılan atışın her anı takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşku yaşandı. Telsizle gemi personeline hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız" dedi. Roketsan
'ın geliştirildiği 220 km. menzilli Atmaca, sabit ve hareketli su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.