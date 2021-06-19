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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan aşıda 30 yaş müjdesi: Yarın başlıyor...
Giriş Tarihi: 19.6.2021 16:49 Son Güncelleme: 19.6.2021 17:07

Son dakika | Bakan 'dan aşıda 30 yaş müjdesi: Yarın başlıyor...

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan aşıda 30 yaş müjdesi: Yarın başlıyor...

Sağlık Bakanı , aşılama programıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Bakan Koca, "30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşılama programında her gün yeni bir mesafe katediliyor. Bakan , aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti.

YAŞ SINIRI 30'A İNDİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

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Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan aşıda 30 yaş müjdesi: Yarın başlıyor...
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