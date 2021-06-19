Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan aşıda 30 yaş müjdesi: Yarın başlıyor...

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşılama programında her gün yeni bir mesafe katediliyor. Bakan Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti.
YAŞ SINIRI 30'A İNDİ
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021