İyi Partili Meclis üyesi eşini bıçakladı

İYİ Parti Adana Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A., boşandığı eşini eşi Zeynep A.'yı önce darp daha sonra bacağından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken Ali A. polis tarafından gözaltına alındı.

İKNA EDEMEDİ

Olay Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir süredir anlaşamayan İYİ Parti Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A. (48) ile eşi Zeynep A. (41) boşanmaya karar verdi. Önceki gün Adana Adliyesine giden çift mahkeme kararıyla boşandı. Ali A., boşandığı eşini otomobille eve bırakmak için yola çıktı. Ali A., arabada eşinin boşanma kararından vazgeçmesini istedi ancak ikna edemedi. Ali A. ile karısı Zeynep A. arasında tartışma çıktı.

HASTANE YERİNE EVİNE BIRAKTI

Tartışma büyüyünce Ali A. eşini önce darp etti daha sonra bacağından bıçakladı. Ali A., yarılı kadını hastaneye götürmek yerine Osman Gazi Mahallesindeki evine götürüp bıraktı gitti. Zeynep A. kendi imkânlarıyla 112'i arayarak boşandığı eşinin kendisini bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Kadın olay yerine gelen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Zeynep A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Ali A. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Zanlı koca polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilecek.