Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı kalkacak mı? Gözler Kabine toplantısı kararlarında

Son dakika haberi... Türkiye'nin gözü-kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Son Kabine toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşmiş ve yeni kademeli normalleşme dönemi duyurulmuştu. Temmuz ayına yaklaşılması ve aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte yeni normalleşme kararları da merak ediliyor. Kabine toplantısında koronavirüste pazar günü yasağının kaldırılması, maske yasağı ve yerli aşı çalışmaları ile birlikte diğer konular ele alınacak.
Kabine Toplantısında hangi konular görüşülecek?
Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı vurulma önceliği 35 yaş ve üstüne indi. Tüm sigortalılar öncelikli hale getirildi. İstanbullular da aşı için hastanelere koştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi nice hastanede uzun aşı kuyrukları oluştu.
Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek. Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.
KİTLE BAĞIŞIKLIĞI GELİYOR
Sağlık Bakanlığı, yeni parti BioNTech aşılarının 2. doz randevularında takvim değişikliği yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Bilim Kurulu toplantısında yaptığı görüşmede aşı tedarikine bağlı gelişebilecek olumsuz bir durum yaşanması halinde 2. doz randevuların 12 hafta sonra verileceği belirtilmişti.
Haziran ayında sipariş edilen BioNTech aşılarının Türkiye'ye ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı 2. doz randevularının tekrar 6 hafta sonrasına verilmesini kararlaştırdı.
Böylece Temmuz ayında Türkiye'de kitle bağışıklığına geçilmesinin de önü açıldı.
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKACAK MI?
Kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.