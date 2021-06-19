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Giriş Tarihi: 19.6.2021 14:45

Trafik magandaları yine iş başında! Akan trafikte sigara alışverişi!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Trafik magandaları yine iş başında! Akan trafikte sigara alışverişi!

’da düğün sezonunun açılmasını fırsat bilen magandalar, araç konvoylarıyla akan trafiği kapatarak kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bakırköy’de düğün konvoyu yaparak akan trafiği kapatan ve seyir halindeyken araçlar arasında sigara alışverişi yapan magandalar işte böyle görüntülendi.

Koronavirüs vakalarındaki sert düşüşlerin ardından Kademeli Normalleşme dönemine girilmiş ve tıpkı birçok kısıtlama gibi düğün yasağı da Haziran ayı ile birlikte geride kalmıştı. Düğün sezonunun açılmasını fırsat bilen magandalar ise düğün eğlencesi adı altında trafiği tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Bakırköy'de sahil yolunda seyir halinde bulunan ve düğün konvoyu oluşturan araçlar, önce akan trafiği kapattı ardından da tehlikeli hareketler yaparak trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Kimisi akan ani şekilde şerit değiştirirken kimisi ise araçlar arasında sigara alışverişi yaptı. O magandaların kazaya davetiye çıkardığı anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından işte böyle görüntülendi.

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Trafik magandaları yine iş başında! Akan trafikte sigara alışverişi!
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