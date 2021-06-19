Trafik magandaları yine iş başında! Akan trafikte sigara alışverişi!

Koronavirüs vakalarındaki sert düşüşlerin ardından Kademeli Normalleşme dönemine girilmiş ve tıpkı birçok kısıtlama gibi düğün yasağı da Haziran ayı ile birlikte geride kalmıştı. Düğün sezonunun açılmasını fırsat bilen magandalar ise düğün eğlencesi adı altında trafiği tehlikeye sokmaya devam ediyor.

İstanbul Bakırköy'de sahil yolunda seyir halinde bulunan ve düğün konvoyu oluşturan araçlar, önce akan trafiği kapattı ardından da tehlikeli hareketler yaparak trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Kimisi akan ani şekilde şerit değiştirirken kimisi ise araçlar arasında sigara alışverişi yaptı. O magandaların kazaya davetiye çıkardığı anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından işte böyle görüntülendi.