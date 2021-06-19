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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:15

genelinde merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

DHA
Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

genelinde merkezli, 'Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik genelinde İstanbul merkezli, 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Türkiye genelinde İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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