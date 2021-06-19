Ünlü futbolcu Mesut Özil’i tanıttı

Zonguldak'ın Beycuma Beldesinde bulunan Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi olan İrem Arslan, Öğretmenleri Miray Karabacak'ın rehberliğinde yer aldıkları, Azerbaycan-Türkiye olarak ortak yürüttükleri e Twinning projesi olan ''Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Yaşam Verelim''projesiyle ilgili olarak hayranı olduğu, attığı gollerle, başarılarıyla, yardımseverliğiyle, sosyal sorumluluk projeleriyle, karakteriyle bir yıldız gibi parlayan, tüm dünyaya başarısını altın harflerle yazdırmış ASİST KRALI, Zonguldaklı hemşerisi Mesut Özil'i tanıttı.

İrem Arslan yaptığı araştırmada, Mesut Özil'le ilgili olarak Almanya'da dünyaya geldiğini, ancak aslen Zonguldak'a bağlı Devrek ilçesinden olduğunu belirterek Mesut Özil'in profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında Schalke 04'te başladığına, ardından Werder Bremen'e transfer olduğunu dile getirdi.

Arslan, "Almanya Milli Takımında 2006-2018 yıllarında yer alan Mesut Özil,2010 yılında FIFA Dünya Kupasında turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülüne aday gösterilmiştir. Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda futbol oynayan Mesut Özil, Real Madrid'de oynayan ilk Türk futbolcu unvanına sahiptir.

2021 tarihinde Fenerbahçe takımına transfer olarak futbol hayatına vatanında, güzel ülkemiz Türkiye'de devam eden Mesut Özil, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta dile getirmektedir" diye konuştu.

Beycuma Beldesi Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk 5.Sınıf Öğrencisi olan İrem Arslan'ın en büyük hayali, hayranı olduğu Mesut Özil ile tanışabilmek