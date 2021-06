Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 azaldı

Acil durum hastanelerinin başhekimleri yoğun bakım doluluk oranlarındaki son durumu SABAH'a anlattı. Yoğun bakımda yatan hasta sayılarının yüzde 90 oranında azaldığını söyleyen Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bu dalga yoğun bakım yönetimi anlamında en başarılı geçirdiğimiz dalga oldu" dedi. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ise, "216 erişkin yoğun bakım yatağı açmıştık ve hepsinin dolduğu günler oldu. Şu an 30-35 arası yoğun bakım doluluk oranımız var" şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ 230'DAN 30'A DÜŞTÜ



Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Biz pandeminin son dalgasında İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı, Feriha Öz Acil Durum Hastanemizde 432 yoğun bakım yatağımızın 200'ünü kullandık ve en yoğun dönemlerimizde 200 yatağımızın tamamı doluydu. Şu an geldiğimiz noktada yoğun bakımda yatan 30 hastamız var. Bizim hastanemizin en dolu haline göre yüzde 90 oranında bir azalma yaşadık. Diğer iki hastanemizle birlikte yoğun bakımlarımızın toplam 230 hastayı bulduğu günler oldu. Şu an toplam 230 hastadan 30 hastaya düştük.



YAŞLILARIN AŞILANMASININ KATKISI BÜYÜK



Bu dalgada pandeminin normal düşüş seyrine göre çok hızlı bir düşüş yaşandı ve bu da aşılamadan kaynaklandı. Bu düşüş trendi çok hızlı ve memnun edici. Ölüm oranları da buna paralel olarak hızlı düşüyor. Bu dalgaya yaşlıları ve kronik hastalıkları olanları aşılayarak girmiş olmamızın, yaşanan düşüşe çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Geçen hafta 40 yoğun bakım hastamız vardı, bu hafta hızla 30'a düştü. Bu düşüş trendi böyle devam ederse temmuz ayında COVID yoğun bakımının gündemimizden düştüğü bir dönem geliyor.



BU DALGADA TECRÜBELİYDİK



Bu dalgaya bir yıllık tecrübeyle girdik. Artık yoğun bakımda hastaların ne olduğunu, nereye gideceğini, nasıl bir tabloya dönüşeceğini okuyabilir hale geldik. O bir yıllık tecrübe, yoğun bakım hasta sayısı ve ölüm oranlarının düşmesine vesile oldu. Bu dalga yoğun bakım yönetimi anlamında en başarılı geçirdiğimiz dalga oldu.



DÜN HASTANEYE AYAKTAN 4 HASTA GELDİ



İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Biz Yeşilköy Murat Dilmener Acil Durum Hastanemizde pandeminin pik yaptığı dönemde 216 erişkin yoğun bakım yatağı açmıştık. Şu an bu yataklardan 30-35 tanesi dolu, yani yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı. Aynı zamanda Bakırköy Sadi Konuk yerleşkemizde de yaklaşık 35 kadar yatak açılmıştı ve şu an orada da, çocuk yoğun bakımlarımızda da hiç COVID hastamız kalmadı. Bizim şu an sadece Yeşilköy yerleşkemizde 35 yoğun bakım hastamız var. Yatan ve yoğun bakım hastamız net yüzde 80 oranında, ayaktan gelen hastalarımız ise yüzde 90 oranında azaldı. Dün koskoca günde hastaneye 4 hasta geldi.



BİR BUÇUK AYDA TOPLUMUN YÜZDE 60'INI ÇİFT DOZ AŞILARIZ



Aşının keşfi insanlık tarihinde en çok hayat kurtaran keşiftir. Matematiksel olarak bakarsak aşının keşfiyle milyarlarca hayat kurtulmuştur. Yoğun bakımlarda COVID hastalığının tamamen bitmesi için toplumun yüzde 60'ını çift doz aşılamamız gerekiyor. Temmuz'un sonu gibi rahatlayabiliriz. Aşı sayısı da bir günde bir buçuk milyonu aştı. Böyle giderse bir buçuk ay içerisinde toplumun yüzde 60'ını çift doz aşılarız.