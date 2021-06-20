15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası: Bundan güzel Babalar Günü hediyesi mi olur?

KIZININ ALDIĞI AYAKKABILARI GİYMİYOR

Kızının 2015'te babalar gününde kendisine aldığı ayakkabıları kızının hatırası eskimesin diye giymedğini belirten baba Yiğit "Cennet her babalar gününde bana hediye alırdı. Cennetimin aldığı ayakkabıyı eskimesin diye bugüne kadar giymedim. Ama gömleği babalar günü olduğu için giydim. Çünkü Cennet yaşıyor olsaydı bu gömleği üzerimde görmek isterdi" diye konuştu.