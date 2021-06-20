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Haberler Gündem Haberleri Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı girişimi! 6 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 18:05 Son Güncelleme: 20.6.2021 18:09

'da İlçe Başkanlığı binasına molotoflu girişimi! 6 kişi gözaltına alındı

AA
Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı girişimi! 6 kişi gözaltına alındı

'da, İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atmak isteyen 3 zanlının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki İlçe Başkanlığı binası önünde, gece saat 02.10'da şüpheli 3 kişi gören polis, bu kişilerden birini kovalamamaca sonucu, 2'sini de daha sonra yapılan çalışmalarla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, parti binasına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyen bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi daha gözaltına alıp emniyet müdürlüğüne getirdi.

3 MOLOTOFKOKTEYLİ, 1 PENSE VE 1 LEVYE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan zanlılardan yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve şüphelilerin yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZCE ENGELLENMİŞTİR"

AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi sosyal medya hesabından, "AK Parti Patnos İlçe teşkilat binamıza yönelik girişimi dün gece yarısı emniyet güçlerimizce engellenmiştir. Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Eski Türkiye'de olduğu gibi sokağı karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

"İZMİR'İ YAKANLARLA PATNOS'U YAKANLAR AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Patnos İlçe Teşkilatına molotofkokteyli ile saldırı yakmak isteyenlerin yakalandığını belirterek, "Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen, Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı girişimi! 6 kişi gözaltına alındı
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