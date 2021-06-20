Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı girişimi! 6 kişi gözaltına alındı

Soruşturmayı derinleştiren polis, parti binasına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyen bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi daha gözaltına alıp emniyet müdürlüğüne getirdi.
3 MOLOTOFKOKTEYLİ, 1 PENSE VE 1 LEVYE ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan zanlılardan yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve şüphelilerin yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
"EMNİYET GÜÇLERİMİZCE ENGELLENMİŞTİR"
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi sosyal medya hesabından, "AK Parti Patnos İlçe teşkilat binamıza yönelik saldırı girişimi dün gece yarısı emniyet güçlerimizce engellenmiştir. Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Eski Türkiye'de olduğu gibi sokağı karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.
"İZMİR'İ YAKANLARLA PATNOS'U YAKANLAR AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Patnos İlçe Teşkilatına molotofkokteyli ile saldırı yakmak isteyenlerin yakalandığını belirterek, "Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen, Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır, kınıyorum." ifadelerini kullandı.