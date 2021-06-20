Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı girişimi! 6 kişi gözaltına alındı

"İZMİR'İ YAKANLARLA PATNOS'U YAKANLAR AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Patnos İlçe Teşkilatına molotofkokteyli ile saldırı yakmak isteyenlerin yakalandığını belirterek, "Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen, Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır, kınıyorum." ifadelerini kullandı.