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Giriş Tarihi: 20.6.2021

’li Başkan ’ye geçti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
CHP’li Başkan AK Parti’ye geçti
Osmanıye'nın Belediye Başkanı Alper Öner, davranışlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. 'den istifa ederek 'ye katıldığını duyuran Başkan Öner, CHP'nin Atatürk'ün çizdiği çizgiden koptuğunu ve son dönemlerde izlediği siyasetle ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkladı. Öner, CHP'nin terör karşı mesafe koymadığını da belirtti.

"BU TUTUMU REDDEDİYORUM"
Partisinden istifasına ilişkin açıklama yapan Öner, "CHP'nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını ve muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmasını reddediyorum" dedi. Öner açıklamasında "Cumhurbaşkanımız 'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım 'ne katılmaya karar verdim. Düziçi'ne 'ye ve aziz hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" görüşlerine yer verdi.
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CHP’li Başkan AK Parti’ye geçti
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