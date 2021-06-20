CHP’li Başkan AK Parti’ye geçti

Osmanıye'nın Düziçi
Belediye Başkanı Alper Öner, davranışlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. CHP
'den istifa ederek AK Parti
'ye katıldığını duyuran Başkan Öner, CHP'nin Atatürk'ün çizdiği çizgiden koptuğunu ve son dönemlerde izlediği siyasetle ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkladı. Öner, CHP'nin terör karşı mesafe koymadığını da belirtti.
"BU TUTUMU REDDEDİYORUM"
Partisinden istifasına ilişkin açıklama yapan Öner, "CHP'nin kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını ve muhalefet uğruna devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmasını reddediyorum" dedi. Öner açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisi
'ne katılmaya karar verdim. Düziçi'ne Osmaniye
'ye ve aziz hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" görüşlerine yer verdi.