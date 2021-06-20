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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bekleyen ailelerin evlat nöbeti 456'ncı gününde de devam ediyor. 2004 yılında 'de 19 yaşında kaçırılan Devlet Çelik'in annesi 'in katılımıyla HDP il binası önünde aile sayısı 230'a yükseldi. Devleti sevdiği için kızının ismini Devlet koyan anne Zeliha Çelik, onun için HDP il binası önündeki eyleme geldiğini belirterek, "Kızımı istiyorum ben. Anne olarak ona sesleniyorum, gel diyorum. Teslim olsun, gelsin buraya. Kızımı kandırdılar götürdüler. Bana göstermediler hiç" dedi.
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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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