Firari emniyet müdürü yakalandı

İSTANBUL
merkezli 17 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan "Aday Numarası" sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, personel alımı sırasında yapılan sınavlara girişte yapılan mülakatta kodlama yöntemiyle askeri okullara kayıt yaptırdığı ve hâlâ deşifre olmadığı tespit edildi. 6'sı aktif görevde, 46'sı ihraç askeri öğrenci olan şüphelilerden 30'unun İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer taraftan 2011-2014 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunan FETÖ'den aranan firari Emniyet Müdürü Mustafa Memiş
de Ankara
'da saklandığı örgütün gaybubet evine girerken yakalandı.