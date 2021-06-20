21 Haziran 2021 Pazartesi gününün en önemli konusu Kabine Toplantısı olacak. Kritik toplantıda başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasaklara ilişkin bilgilerin aktarılması beklenirken diğer önemli bir başka konu ise normalleşme takvimi oluyor. Bu kapsamda; "Normalleşme süreci nasıl olacak?", "Normalleşme ne zaman başlıyor?", "Normalleşme planı nedir ve kararları neler?" gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılırken Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile birlikte netlik kazanacak. Bu başlık altından; "Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?" sorularının yanıtları ile konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.
Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.
SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK
Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.
PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.
İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular
Günde 1.5 milyon doz aşı yapılıyor. 41 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca bu veriyi kabine toplantısında bakanlara sunacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu önerilerini Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara sunacak.
Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.
Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.
Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.
Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.