‘İşleri sadece göz boyamak’

Adana
'nın Kozan
ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan tek katlı çocuk kreşinin temel atma törenine CHP'li 2 büyükşehir ve 8 ilçe belediye başkanın birlikte katılmasının yankıları sürüyor.
VİZYONLARI BU KADAR
Kreşin temel atma törenine 10 CHP'li belediye başkanın katılmasının şaşırtıcı olduğunu belirten AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Umarım en kısa zamanda bu kreşi bitireceklerini ümit ediyorum. Zira CHP temel atmama törenleri ve attığı temelleri de bitirmemeyle mahir bir partidir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
'ın 27 aydır bir kreş temeli atması ve bunu da büyük bir törenle gerçekleştirmesi vizyonunun ne kadar geniş olduğunu ortaya koymuştur. Devasa törenle kreşin yapım maliyetinden fazla temel atma törenine harcama yapılması CHP'nin ne kadar iş bilmezliğini ve beceriksizliğinin göstergesidir" dedi.
ALGI YARATIYORLAR
10 belediye başkanı ile 2 milletvekilinin otoyol açmış gibi açılış yaptıklarını ifade eden MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı
ise, "Maalesef Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bugüne kadar herhangi bir hizmet yapmadığını Adanalı görüyor. Kreşi çok büyük bir hizmetmiş gibi yansıttılar. Bir kreşin temelini atmak için bu kadar belediye başkanının gelmesine gerek var mı? 'Biz çalışıyoruz bir şeyler yapıyoruz' diyerek algı yaratıyorlar ve göz boyuyorlar. Otoyol açmış gibi açılış yaptılar. Vatandaş artık bunlara inanmıyor ve gerçekleri görüyor" diye konuştu. Kozan'da 17 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'nde 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek tek katlı kreş için düzenlenen temel atma törenine CHP'liler adeta çıkarma yapmış, törene CHP'li Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra İstanbul
, Ankara, İzmir, Antalya'dan 8 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili katılmıştı.