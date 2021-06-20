1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi ve pek konuda önemli konuların Başkan Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü ve karar alındığı (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı öğrenilmek istenerek "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu hafta kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağı ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar şöyle;