Koronada pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü

Halkımızın da aşılama çalışmalarına güvenerek katılması ve gönüllü şekilde katılması son derece olumlu sonuçlar verdi diye düşünüyorum. En azından laboratuvar kısmında bunu gözlemleyebiliyoruz. Virüsün yoğun günlerinde günlük buraya 8 bin numune gelirken şu anda bin 500-2 bin civarı numune geliyor. Sayılar oldukça azaldı. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşısını olması çağrısında bulunuyorum. Ama aşı olduktan sonra salgının riski geçene kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamak gerekiyor."