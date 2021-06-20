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Giriş Tarihi: 21.6.2021 05:14

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

AA
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

genelinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi. İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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