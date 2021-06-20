SABAH müsilaj gemisinde! 500 bin kişilik ekibin çalışması sonuç veriyor

Neden bu yaz yaşandı bu?

- 84 yılın birikimi. Denize evsel atık sularının arıtılmadan gitmesi, hava sıcaklığı, Karadeniz'de Tuna Nehri'nin kirliliğinin buraya akması, Marmara Denizi'nin durağanlığı, balıkçılık faaliyetinin yoğunluğu... Bunların hepsi araştırılıyor. Sonuçta Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, kurumlar, kuruluşlar gerekli tedbirleri alıyor. Tam bir seferberlik halinde herkes üzerine düşeni yapıyor. Millet olarak zor zamanlarda hep birlik oluruz ya, onun en iyi örneklerini gösteriyoruz.

- Bu sorun ortaya çıkmadan önce, Marmara Denizi'nde kirlilik üzerine çalışılıyor muydu?

- Tabii. Kurumlar ciddi anlamda bu konuda çalışıyordu ama kimse 2021'de bunun olacağını öngöremedi! "Bir problem var Marmara Denizi'nde ve bunun çözülmesi lazım" tespitinde bulunmuştuk.

Ama müsilaja evrileceği yönünde tahmin yoktu. TÜBİTAK MAM çalışıyor, 60'ın üzerinde parametreyi izliyorlar, ODTÜ Deniz Bilimleri Marmara'nın ekolojik ve denizsuyu kalitesi üzerine çalışıyor. Daha küçük çaplı çalışmalar var. Tüm bunlar üstelik yıllardır sürüyor ama bunu kimse tahmin edemedi.

- Yurt dışında da yaşanıyor değil mi?

- Adriyatik'te, Avustralya'da yaşanmış... Sadece Marmara'da olmadı bu.