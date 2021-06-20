SON DAKİKA! 20 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 4 Haziran'da 224 bin 681 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169, hasta sayısı ise 552 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 183 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 75 gün sonra 100'ün altına düştü ve 94 oldu. Toplam vefat sayısı ise 47 bin 976'ya yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona ren 7 bin 617 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610 oldu. Bugüne kadar 55 milyon 34 bin 469 koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.