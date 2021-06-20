Son dakika: Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'dan konuşmasından satır başları...

Ülkemizin 4 bir yanındaki gencimizle bir ada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerle her bir araya geldiğimizde gençliğimizin heyecanları aklımıza geliyor.

Sizlere de kendiniz aileniz, ülkeniz için büyük hayaller kurmanızı tavsiye ediyorum. Çağlar açıp kapatacak devrimler hayal ile başlar. Hayatın her alanında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

VİZYONUMUZU HAZIRLIYORUZ

Dünya ile ülkemizin de büyük bir değişimin yaşamış olması sorumluğu artırıyor. Bizler cumhuriyet tarihinde yapılanları 3'e 5'e, 10 kadar 2023 vizyonuna hazırlıyoruz.

BİR BABA GİBİ ANNE GİBİ BU ÜLKENİN EVLATLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bizler babalar aileler çocukları için nasıl en iyisini isterse biz de bir Cumhurbaşkanı olarak işte gençlerimiz için en iyisini diliyor onun için çalışıyoruz.

MUHALEFETİN AKLINA DAHİ GELMEYEN PROJELERİ YAPTIK

İşte sağlık alanı, ekonomi alanı eğitim birçok alanda adımlarımızı böyle atıyoruz. Muhalefetin aklına bile gelmeyen işleri bitirdik imzaladık. Örneğin Şehir hastanelerimiz. Bakın şimdi bizlere ülkemize imreniyorlar.

AİLE OLMAYI GECİKTİRMEYİN

Gençlerimiz 30'dan önce evlenmemeye başladı. Ben tabi anne baba adayları olan gençlerimize evlilikte yaş sürecini çok fazla geciktirmeden ailesini kurmak ve ailesin ihmal etmemek noktasında tavsiyelerim olur.

BU MUSİBETTEN KURTULACAĞIZ

Salgının başından beri salgından kamu uygulamarına kadar diğer ülkelerin önünde yer almış bir ülke. Aşıda teminin güç olduğu dönemde yaptığımız hızlı bağlantılar sayesinde bu işi güzel götürüyoruz. Tabi aksaklıklarımız var. Ama gayet iyi durumdayız. İnşaAllah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabi bu arada yerli aşı söz konusu. Eylül Ekim gibi o da üretilecek inşaAllah hedefimiz bu. Yaşı 30'a çektik. Meslek gruplarında değişikliklere de gittik. Daha iyi olacak ve bu sıkıntıyı aşacağız inşaAllah. Bu bize güvenli süreci getirecek. Ve tabi Kovid var mı yok mu olayını aşacağız.

Aşılamada oranı tabi arttırmamız lazım. Yerli aşımızla güven konusunda da neticeler olumlu istikamette gelişecek ve bu daha da ileriye gitmiş olacak. Ben de biliyorsunuz ilk anda aşımı oldum. Bundan sonra da bunu rahat rahat 30 yaş sınırı ile birlikte arttıracağız. Elimizde aşımız da var. Bu daha alt seviyelere 18 e kadar bunu hedefliyoruz. Yapacağız.

WHATSAPP'LA ARAM YOK

Biz aile fertlerimizle mesajlar yoluyla tabi görüşmelerimizi yapıyoruz. Çeşitli gruplarımız da var. Ama Whatsappla aram yok. Tabi sizin vesilenizle yabancı uygulamalar yerine yerlilerini tavsiye ediyorum. Ama en güzeli tabi sesli ve yüz yüze görüşmeler, sohbetler. Çok daha samimi ve güven tazeleyici olanı budur