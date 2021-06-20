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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:08

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

SABAH İNTERNET
Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Son dakika... Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili beklentilere bağlı düğüm saatler içinde çözülüyor. Başkan yarın Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da her gün rekorların geldiği aşılama süreciyle ilgili sunum yapacağı kabine toplantısında pazar sokağa çıkma yasağı ve maske kısıtlamasına dair kısa vadeli geleceğimiz belirlenecek. İşte kabineden son dakika bilgileri...

Son dakika: aşılamada her saat kendi rekorunu kırarken bir yandan da kademeli normalleşmede yeni aşama kararları bekleniyor. Kabinenin yeni normalleşmede ikinci kademe ve özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna ilişkin kararları için artık saatler kaldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması, maske zorunluluğunun esnetilmesi gibi birçok madde ile kabine toplantısının ana gündemi koronavirüste yeni normalleşme olacak. İşte Başkan 'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı ve kararlarına ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ

Başkan , Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.

Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK

Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek
  • Günde 1.5 milyon doz aşı yapılıyor. 41 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca bu veriyi kabine toplantısında bakanlara sunacak

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu önerilerini Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara sunacak.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Koronavirüs dışındaki gündem maddeleri:

NATO zirvesi ve görüşmeleri

Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek

Libya meselesi

Suriye konusu

terörle mücadele

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Son dakika | Pazar günü ve maske yasağı için saatler kaldı: Kabine toplantısı düğümü çözecek
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