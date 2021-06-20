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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:09 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:09

haberi | Pazar günü ve kalkacak mı? sonucu belli olacak!

Son dakika haberi | Pazar günü ve maske yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı kararları sonucu belli olacak!

haberi... 1 Haziran'dan itibaren koronavirüste yeni dönemine girilirken, aşılama süreci hız kazandı. Aşılama ile toplumsal bağışıklığın yaz ayı içerisinde sağlanması hedefleniyor. Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merakla bekleniyor. Kabine toplantısında, aşılama, yerli aşı çalışmaları, , düzenlemesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı 'nın toplantıda sunum yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, kabine toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşması ile duyuracak.

haberi... Türkiye'nin gözü-kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Son Kabine toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşmiş ve yeni dönemi duyurulmuştu. Temmuz ayına yaklaşılması ve aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte yeni kararları da merak ediliyor. Kabine toplantısında koronavirüste pazar günü yasağının kaldırılması, ve yerli aşı çalışmaları ile birlikte diğer konular ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı vurulma önceliği 35 yaş ve üstüne indi. Tüm sigortalılar öncelikli hale getirildi. İstanbullular da aşı için hastanelere koştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi nice hastanede uzun aşı kuyrukları oluştu.

Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek. Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞI GELİYOR

Sağlık Bakanlığı, yeni parti BioNTech aşılarının 2. doz randevularında takvim değişikliği yaptı. Sağlık Bakanı ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Bilim Kurulu toplantısında yaptığı görüşmede aşı tedarikine bağlı gelişebilecek olumsuz bir durum yaşanması halinde 2. doz randevuların 12 hafta sonra verileceği belirtilmişti.

Haziran ayında sipariş edilen BioNTech aşılarının Türkiye'ye ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı 2. doz randevularının tekrar 6 hafta sonrasına verilmesini kararlaştırdı.

Böylece Temmuz ayında Türkiye'de kitle bağışıklığına geçilmesinin de önü açıldı.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKACAK MI?

Kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi | Pazar günü ve maske yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı kararları sonucu belli olacak!
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