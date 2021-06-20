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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:06 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:08

Son dakika: Suruç’ta arazi sulama kavgası! 2 ölü, 6 yaralı

DHA
Son dakika: Suruç’ta arazi sulama kavgası! 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika bilgisine göre 'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada  ve  hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Suruç'a bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan birbiri ile akraba olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazi sulama suyu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüdü. Birbirlerine sopa, bıçak, tabanca ve tüfekle saldıranları görenler, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, ambulanslarla Suruç ve 'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ve , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan ve tedavisine devam edilen 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mahalleyi giriş ve çakışa kapatarak yoğun önlem alan jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Son dakika: Suruç’ta arazi sulama kavgası! 2 ölü, 6 yaralı
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