Taştaki tecavüz çığlığında son dakika: Jet iddianame

Son dakika... Taştaki korkunç çığlığın ardından Adana'da yakalanıp, tutuklanan Hüseyin Evkuran için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede birden fazla cinsel saldırı ve korkutma suçundan cezalandırılmasını talep ediliyor.
SON DAKİKA TAŞTAKİ ÇIĞLIK TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRDI
Antalya'nın Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' yazan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sivil ve resmi ekipler kısa sürede yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde annesi, ağabeyi ve ile birlikte yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirlendi.
ÇOCUK VE AİLE KORUMAYA ALINDI
Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları Hüseyin Evkuran'ın cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Evkuran'ın bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel istismarı sürdürdüğü öğrenildi. Gelişmelerin ardından Antalya polisi bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hüseyin Evkuran'ın adresini operasyon düzenledi. SEGBİS üzerinden ifadesi alınarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
BAKANLIK DEVREDE
Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, küçük kızın yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Anne, kızı ve oğlu 3 kişilik aile koruma altına alındı. A.K.'nin yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için günlük tedavisine devam ediliyor. Ailenin her türlü maddi ihtiyacı karşılanıyor.
İSTİSMAR 5 YAŞINDAYKEN BAŞLAMIŞ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Hüseyin Evkuran'ın, mağdurun ailesi ile mağdur okula başlamadan önce 5 veya 5,5 yaşındayken komşuluk yaptığına yer veridi. Lokantada usta olarak çalıştığına vurgu yapıldı. Ailelerin birbirlerinin evine gidip geldikleri belirtilen iddianamede, "Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini 5 veya 5,5 yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, 'cinsel istismar' eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Şüpheli, 2019 yılı Haziran ayında Adana'ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya'ya gelerek çocuğa karşı istismarına korkutarak devam etmiştir" denildi.
CİNSEL SALDIRI BULGUSU YOK
Mağdur çocuğun, 13 Haziran'da arkadaşı ile parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde olayın ortaya çıktığına vurgu yapılan iddianamede, yapılan sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusunun görülmediğine dikkat çekildi. Savcı ayrıca 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın 'nitelikli' olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.