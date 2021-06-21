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Haberler Gündem Haberleri 21 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 21 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:42 Son Güncelleme: 21.6.2021 18:42

son dakika paylaşılıyor! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

21 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 21 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

ve dünyada 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin “corona virüsü son dakika” haberleri peş peşe geliyor. Yaş ve meslek gibi öncelikli durumlar bazında ve aşılarıyla ülkemizdeki aşılama faaliyetleri sürerken, son dakika haberi olarak yayımlanan en son bilgilerine göre korona testi olan 5 bin 091 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor. 21 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri.

son dakika duyuruluyor. Covid-19 pandemisinin ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan en son corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

21 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi aracılığıyla henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nca en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları duyurulduğunda burada olacak…

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 55,20
  • Ankara'da 94,87
  • İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Bilecik
  • Karaman
  • Malatya
  • Kastamonu
  • Isparta oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143



16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585
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21 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 21 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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