Genç diyetisyen babasını şeker hastalığından kurtardı

Henüz 2 yıllık diyetisyen olan İren Tufan, düzenlediği beslenme programı ile tip 2 şeker hastası olan 60 yaşındaki babasını insülinden kurtardı. 13 yıllık şeker hastası olan Ahmet Tufan, bu babalar gününü insülinsiz kutladı

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Tufan, mesleğe ilk adımı 2019 yılında bir dahiliye doktorunun kliniğinde çalışmaya başlayarak attı. Çalışmaya devam ederken aynı zamanda 1.5 yıl önce Türkiye Milli Taekwondo takımı ile tanıştı ve onlarla da çalışmaya başladı. Çok küçük yaşlarda şeker hastalığını babasıyla tanıyan diyetisyen olarak, en büyük isteklerinden biri de babasının daha sağlıklı beslenmesini sağlamak ve vurduğu iğnelerden onu kurtarmaktı. Bu sebeple üniversite hayatı boyunca en çok ilgi duyduğu konulardan biri diyabet oldu. Mezuniyet tezini şeker hastaları ve yeme bozukluğu yani 'diabulimia' üzerinde yazdı. Aldığım teorik bilgiler ve klinik tecrübelerim sayesinde de, tip 2 diyabeti olan ve insülin kullanan hastalarımın aslında doğru bir beslenme, diyete uyum ile ilaç dozunun azalabildiğini hatta uzun dönemde bırakabildiklerine şahit oldu. Bu sebeple yemek yemeği çok seven, özellikle meyvesiz yapamayan, diyet yapmaya çekinen babasını ikna etmek için kolları sıvadı.

13 YILLIK ŞEKER HASTASI

60 yaşındaki Ahmet Tufan, Hatay'da yaşıyor ve 13 yıl önce stres ve kilo sebebi ile Tip-2 diyabet tanısı aldı. Doktor önce ilaç tedavisi uygulamaya başladı fakat beslenmesine dikkat etmeyince ilaçlar yetersiz gelmeye başladı. Bu sebeple doktoru günde 3 kez insülin iğnesi vermeye başladı. Beslenmesine çok az dikkat ederek kısa bir süre sonra insülin sayısı günde 2'ye düştü. Ahmet Bey için yemek yemek bir keyif iken şuan keyif alamaması, durumu kabullenmesi, sevdiği bazı şeylerin ona zarar verdiğini bilmesi zor bir süreç oldu. Özellikle Hatay mutfağının ve kültürünün çok çeşitli olması işleri biraz daha zorlaştırıyordu.

"BABAMA ÖNCE UZUN UZUN BESLENME ANLATTIM"

"Babamı diyet yapmaya ikna etmek biraz zor oldu" diyen genç Diyetisyen İrem Tufan, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Üniversiteye başladığım günden beri ne zaman ailemin yanına gitsem babamı besleme konusunda uyarır, bilgiler verir, düzenli beslenmesi için ısrar eder hatta bazen yediklerine müdahele ederdim. Mezun olana kadar beni pek dinlemese de dediklerime çok az dikkat ederek biraz da olsa beslenmesini düzeltti ve bu sayede bile vurulduğu insülinlerin dozunu düşürdü doktor. Bunu fark edince fikri değişmiş olacak ki bir gün telefonum çaldı ve ''Kızım şu iğnelerden bıktım ben'' dedi. Bu cümleden sonra başladık babamla çalışmaya. Öncelikle vurulduğu insülin dozuna göre öğün ve beslenme planı yapmaya başladık. İlk işimiz babamla uzun bir görüşme ve ondan aldığım besin tüketim kaydı sonrasında beslenmesinde yaptığı hataları belirlemek oldu. Zaten şeker hastalarında yasak diye bir şey yok, porsiyon kontrolü var. Sadece diyet listeleri ile ilerlemek, kısıtlamalar koymak kişileri sıkabilir ve bu sebeple tedavi süreci zorlaşabilir. Bu sebeple, benim de babamda yaptığım en önemli şey ona her şeyi, neyi, ne zaman, hangi miktarda, nasıl yemesi gerektiğini uzun uzun anlatmaktı. Bir diğer en önemli nokta ise egzersiz. Tip-2 diyabet tanısı almış kişilerin aç karnına olmamak koşulu ile mutlaka egzersiz yapmaları önerilir. Babamın günlük attığı adım 10 binleri geçti ve kilo vermeye de başladı. Diyet ve egzersiz sürecine başladıktan 2-3 ay sonra doktor insülin iğnelerinin dozunu düşürmeye başladı ve aradan 6 ay geçtikten sonra tamamen insülini bıraktı. Son 1 yıldır ise günde sadece 1 kez ilaç içiyor. 8 kg verdi ve egzersizlerine devam ediyor. Ben de babamı böyle sağlıklı ve mutlu görünce çok seviniyorum. En değerli ve özel hastam; babam."

"KIZIM SAYESİNDE 3 DİLİM KARPUZUN ÇOK FAZLA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Hatay mutfağı ile diyette zorlanan 60 yaşındaki Ahmet Tufan ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Ben midesine çok düşkün özellikle tatlıya çok düşkün biriydim. Zaten doktorum da önceden dikkat etmediğim için belli bir yaştan sonra şeker hastası olduğumu söyledi. Hiçbir zaman ilaç kullanmayı seven biri olmadım. Bu sebeple bırakın ilacı, iğne vurulmak hiç hoşuma gitmiyordu. Beslenmenin önemli olduğunu hep biliyordum ama kızım sayesinde tabii ki daha iyi anladım. İnsanın kendi kızından bir şeyler öğrenmesi çok gurur verici. İlk etapta sürekli tartışırdık. Yediğim şeylerin ne kadar çok olduğunun farkında değildim. 2-3 dilim karpuzdan ne olacak sanki diye düşünürdüm. Sağlıklı diye istediğim kadar yiyebilirim zannederdim. Ama öyle değilmiş. Kızım sayesinde öğrendim diyebilirim. Şuan sürekli iğne vurulmak zorunda kalmıyorum ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kızımın bana en güzel babalar günü hediyesi sağlığıma kavuşturması ve iğnelerden kurtarması oldu. Onunla gurur duyuyorum."