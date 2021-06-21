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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:56

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

AA
Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Başkan , ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Başkan , ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesindeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
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