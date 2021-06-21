İstanbul'da korkunç manzara: Dikkat içeri girmeyin bomba var!

İstanbul Beylikdüzü'nde kan donduran bir olay yaşandı. Dün gece Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki bir daireden anne ve oğluna ait iki ceset çıktı.

İddiaya göre anne Münnevver Ertem (60) ve bilişim uzmanı oğlu Ertan Ertem'in (40) yaşadığı daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girmeye çalışsa da kapıyı açan olmadı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dış kapının hem iç taraftan kilitlendiğini hem de önüne dolu damacanalar bırakıldığını tespit etti. Öte yandan evde bulunan iki odanın kapılarına not asıldığı ve notlarda "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazdığı ortaya çıktı. Bomba ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

BOMBA UZMANLARI GELDİ

Bomba olduğu iddiası üzerine olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları dairede gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından evde herhangi bir bomba düzeneği bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine eve giren polis ekipleri anne Münevver Ertem ve oğlu Ertan Ertem'in farklı odalarda bulunan cansız bedenleri ile karşılaştı. Başlarından vurulduğu belirlenen cesetlerin yanında iki silah bulunduğunu tespit edildi. Dairede yapılan 5 saatlik çalışmaların ardından anne ve oğulun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ele geçirilen silahların ruhsatsız olduğu belirlenirken, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen anne ve oğulun da psikolojik sorunlarının bulunduğu ifade edildi.

KENDİ HALİNDE YAŞARDI

Binada temizlik işçisi olarak çalışan Leyla Bostan "Bu binanın neredeyse tamamında yabancılar oturuyor. Ben apartmanı temizlerken Münevver Abla kovaya su dolurur kapının önüne bırakırdı, bana çok yardımcı olurdu. Kendi halinde bir insandı elinde bastonuyla alışverişine gider gelirdi. Hiçbir sorunu olduğunu duymadım. Çok üzüldüm" dedi. Binada yaşayan bir komşu ise "Münevver Abla ve oğlu Ertan birlikte yaşıyordu. Çocuğunu son zamanlarda hiç görmedim. Münevver Abla'yı da en son Çarşamba günü gördüm. Bir daha da görmedim" diye konuştu.