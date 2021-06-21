Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması
Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarın 'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan 'nin 30 metre derinliğine oksijen verileceğini açıkladı. Bakan Kurum, “Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj ( deniz salyası ) temizliği için yeni bir uygulamanın başlayacağını duyurdu. Bakan Kurum, yarın 'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan 'nin 30 metre derinliğine oksijen verileceğini açıkladı.

"MARMARA DENİZİ'MİZİN 30 METRE DERİNLİĞİNE OKSİJEN VERECEĞİZ"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. 22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. #MarmaraHepimizin" ifadelerini kullandı.

"PİLOT UYGULAMAYLA YURT DIŞI ÖRNEKLERİNDEKİ GİBİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı: "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş müsilaj açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA