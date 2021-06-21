Didim'deki CHP'li başkanın tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme!

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S. T'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırılmıştı. S.T'nin avukatı Murat Sultansu, kararın kaldırıldığı 3 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmesi için Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.



Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen skandal tecavüz soruşturmasında Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak itirazda bulunması sonucu Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik tarafından kaldırılmıştı. Yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na adeta hukuk dersi veren Hakim Çevik, savcılığın 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını delilleri tam olarak toplamadan vermesi nedeniyle Murat Sultansu'nun itirazını haklı buldu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni karar doğrultusunda soruşturmayı genişleterek yeniden ele alması ve daha sonra da dosyayı Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne göndermesi bekleniyordu. Ancak bugüne kadar Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda hiçbir adım atmadı. Bunun üzerine Murat Sultansu, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmanın sil baştan yeniden başlatıldığı 3 Mayıs tarihinden itibaren herhangi bir işlem yapmaması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na başvuru yaptı.





SAVCININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ



Murat Sultansu, bugüne kadar kılını kıpırdatmayan soruşturma savcısının değiştirilmesini istedi. Sultansu, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararın kaldırılmasından bugüne kadar hiçbir işlem yapmadığı gibi 'kovuşturmaya yer yoktur' kararının da taraflı olarak verdiğini iddia etti. Sultansu, soruşturmadaki eksikliklerin tamamlanabilmesi bakımından usul ve yasayı bilen, yeterli hukuki bilgiye sahip, tecrübeli, tarafsız, yeminine sadık, adalete saygılı Cumhuriyet Savcıları'na verilerek soruşturmanın adil ve hakkaniyete uygun yürütülmesi ve şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılmasına, üzerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Avukat Murat Sultansu



NEDENLERİNİ 15 MADDEDE SIRALADI



Avukat Sultansu, soruşturma savcısının değiştirilmesi için nedenlerini 15 maddede sıraladı.



1-Söke Sulh Ceza Hakimliği 03 Mayıs'ta 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırdı. Kasıtlı olarak karar tarafıma tebliğ edilmedi.



2- Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafsızlığını tamamen yitirdi. Adeta şüpheli Belediye Başkanı ve suç ortaklarının müdafiliğini yapıyor. Soruşturma dosyasının halının altına süpürme amacı eğer aynı savcılarla devam edilirse hiç şüphe yok ki devam edecektir.



3- Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında belirttiği eksikliklerin, soruşturmada yapılması gereken iş ve işlemlerin, soruşturmayı yürüten şu anki savcının bilgi ve tecrübesi ile yapabileceği işlemler değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran'da 'adalet' başlıklı Genel Kurul konuşmasında hakim ve savcıların sarayın emrinde olduğunu büyük bir cüretkarlıkla dile getiriyor. Oysa ki Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında hiçbir şey olmadığını, adeta aklandığını Türk Milleti'nin gözlerine baka baka söylemekten geri durmamaktadır.



4- Kendisine isnat edilen suç ve olayların vahametinden ve karşılığından kurtulmak amacıyla sanal bir düşman oluşturan, adına da "rant çetesi" adını uyduran Ahmet Deniz Atabay ifadeleriyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını büyük bir hataya ve çıkmaza sürükledi.



5- Ahmet Deniz Atabay, sosyal medyada dolaşan video görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylemiş, savcılık bunu tam kabul etmiş ve gerekli araştırmayı yapmadı.



6- Soruşturmayı Yürüten Cumhuriyet Savcısının gerçekleştirdiği güveni yok eden usul ve yasaya aykırı işlemlerinden bir diğeri de 'yer gösterme' oldu.



7-Müvekkilem hiçbir ifadesinde "sosyal medyada dolaşan görüntülerdeki kadın benim dememiştir ki", bilakis "ben değilim" demiştir. Videoyu kim çekti sorusu dahi sorulmamış, sürekli yalan söyleyen şüphelilerin ifadelerine akıl almaz bir şekilde itibar edilmiştir. Şimdi soruşturmayı bu şekilde yürüten Cumhuriyet Savcısının, doğru, etkin ve tarafsız bir şekilde devam ettirmesi beklenilir mi?





8- Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları ve başkalarının kullanmasını temin ettikleri ve üstelik bunu hile ve zor kullanarak yaptıkları yönündeki iddialar karşısında duyarsız kalınmış ve taleplerimiz karşılanmamıştır. Şüphelilerin ilişkileri araştırılmamış, suçu ve suçluyu tespit etmeye yönelik en küçük bir çaba gösterilmemiştir.



9- 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararında teşhisle ilgili tek bir kelime bulunmamaktadır. Teşhis boşuna mı yapılmıştır? Türk adet ve göreneklerine aykırı yaşam süren Belediye Başkanının sözlerine itibar edildiği bir adalet sisteminde, Cumhuriyet Savcısının, dört yıl neden bekledin sorusunun karşılığını kamu vicdan ve aklı vermektedir.



10- Cumhuriyet Savcısının, tecavüze uğrayan bir kadın nasıl olur da CHP Kadın Kolları başkanlık seçimlerine girebilir mantık ve fikrine en güzel cevabı Gamze Özçelik isimli manken vermektedir. Özçelik, psikologlarının tavsiyesi üzerine, hayatın üzerine üzerine giderek, dizilerde oynamaya devam etmiştir. Oysa soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına göre hayatında tecavüze uğrayan bir kadın hastanede yatarak tedavi olmalıdır veya eve kapanmalıdır. Ne diyelim, Cumhuriyet Savcısı iyi ki psikolog olmamıştır. İşbu soruşturma dosyasını, mezkur Cumhuriyet Savcısına bırakmak hukuki intihar olacaktır.





11- Şüphelilerden Emine Öznur Gündoğdu ifadesinde doğum yaptığını beyan etmiştir ancak doğum 2015 yılında olmuştur. 2016 Temmuz ayında doğum izni de bitmiştir. Dolayısıyla savunması hayatın olağan akışına aykırıdır, mantık dışıdır.



12- Zaten soruşturma sürecinin uzayacağı ve uzun bir zaman sonunda soruşturma dosyasının kapatılacağını, kararın verildiği 03.03.2021 tarihinden daha iki gün önce Aydın Şafak ve Sabah gazetelerine röportaj verdiğimi belirtmiştim. Bir sabit maddi olguyu yok kabul ederek alınan karara imza atan Cumhuriyet Savcısının ivedilikle dosyadan el çektirilmesi gerekmektedir.



13- Şüpheli Belediye Başkanı ifadesinde kadını tanımadığını ifade etmekte ancak isim ve soy ismine, çalıştığı yerlere, seçimlerine kadar kadını tanımlayabilmektedir.



14-Cumhuriyet Savcısı, olay tarihlerinde kullandığınız telefon numaralarını bildiriniz müvekkilime sormuş mudur? Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet zalimdir. Altı ay bekledikten sonra çıkan karara bakar mısınız? Kendisinin kullanmadığı bir telefondan sonuca ulaşmak adli makamlara olan güveni yok emiştir. Cumhuriyet Savcısı'nın ivedilikle dosyadan el çektirilmesi gerekmektedir. Aksi halde tecavüz suçluları ellerini kollarını sallayarak toplum içinde gezmeye devam edeceklerdir.





15- Aylarca uyuşturucu kullanıldığına ilişkin müvekkilin ifadesi karşısında Cumhuriyet Savcısı işlem ve soruşturma yapmamıştır. Yapılan teşhis işlemlerini dahi yok eden Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığından söz edebilir miyiz. Elbette hayır. Zaten bu yanlışları Söke Sulh Ceza Hakimi kararında Cumhuriyet Savcısına göreviyle ilgili CMK maddelerini açıklayarak hukuk dersi vermiştir. Hukuk dersi verme ihtiyacını 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını okuduktan sonra görmüş ve Cumhuriyet Savcısının bilgisizliğini ve tecrübesizliğini fark etmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan talebimiz hukukun da ötesinde vicdanidir, insanidir. Zaten siyasi amaç ve planlara kurban edilmiş olan işbu soruşturma dosyasının, bilgisiz ve tecrübesiz Cumhuriyet Savcısına kurban edilmesinin önüne geçilmesi hususunda gereğinin yapılmasıdır.