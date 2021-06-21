Elektrik akımıyla prostat kanseri tedavisinde dünyada üçüncü ülkeyiz

Prostat kanseri teşhisi konulan Mehmet Emin Mengeş, Almanya ve İngiltere'den sonra Türkiye'de ilk defa bir hastanede uygulanmaya başlanan Nanoknife tekniği için Konya'dan İstanbul'a geldi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu hastada ameliyatsız, kanamasız tedavi yöntemi olan Nanoknife'ı kullandı

Konya'da yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Emin Mengeş, bir yıldır yaşadığı şikayetler üzerine doktora gittiğinde prostat kanseri olduğunu öğrendi. 3 çocuğu doktor olan Mehmet Bey çocuklarıyla birlikte yaptığı araştırmalardan sonra Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu'ya başvurdu. Prof. Dr. Volkan Tuğcu, tetkiklerin ardından Mehmet Bey'e prostat kanseri tedavisinde son teknoloji olan ve hastalara pek çok avantaj sağlayan nanoknife tekniğini kullanmayı önerdi.

"HİÇ AĞRIM OLMADI"

Operasyonu başarılı geçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Emin Mengeç, "Operasyon üzerinden 24 saat geçmedi ama kendimi çok iyi hissediyorum. En ufak bir ağrım bile yok, acı hissetmiyorum. İlk defa uygulanan bir yöntem olduğu halde hiç endişelenmedim. Volkan Hocam güvenimi boşa çıkarmadı. Çok iyiyim. Önemli olan uzun değil, kaliteli yaşamak derler ama benim için önemli olan hem uzun, hem de kaliteli yaşamak. Bu teknik ülkemiz için büyük kazanç" diye konuştu.

SAĞLIKLI DOKUYA ZARAR VERMİYOR

Nanoknife tekniğinin düşük ve orta riskli prostat kanseri hastalarında kullanıldığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu

"Nanoknife elektrik akımıyla yapılan bir işlem. İşlem sırasında prostatın sadece kanserli bölgelerine elektrik verilerek tedavi yapılıyor. Tüm prostat bezi çıkarılmadan sadece kanserli hücreler yok ediliyor. Hasta hafif bir anestezi altındayken ultrason ve monitörler eşliğinde iğne ile tümörlü bölgeye giriliyor. Sadece o bölgeye elektrik akımı verilerek tümör hücrelerinin duvarları parçalanıyor. Prostatın diğer bölgelerine elektrik verilmiyor. Böylece prostat dokusu korunarak, sadece hastalıklı bölge tedavi ediliyor. Hastanın idrar kaçırma problemi olmuyor ve cinsel fonksiyonlarına zarar verilmiyor" diyor.

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Nanoknife yönteminin avantajları nedir?