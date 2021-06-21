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Haberler Gündem Haberleri Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?
Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:14 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:15

Yeni belli oldu mu, nasıl olacak? başlayacak, kararları neler?

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Gözler kritik toplantı kararlarına çevrilmişken günün en önemli konu başlıkları arasında ile yeni oluyor. En son alınan kararlar Haziran ayı boyunca geçerli olacak şeklinde ifade edilmişti. Temmuz ayına az bir zaman kala alınacak yeni kararlar merakla beklenirken belli mi, nasıl olacak, neler gibi pek çok sorunun yanıtı da belli olacak. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? başlayacak, kararları neler?

21 Haziran 2021 Pazartesi gününün en önemli konusu olacak. Kritik toplantıda başta olmak üzere diğer yasaklara ilişkin bilgilerin aktarılması beklenirken diğer önemli bir başka konu ise oluyor. Bu kapsamda; " nasıl olacak?", " başlıyor?", " nedir ve kararları neler?" gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılırken ile birlikte netlik kazanacak. Bu başlık altından; "Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?" sorularının yanıtları ile konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'daki 'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.

İki haftada bir gerçekleştirilen 'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti. Fakat alınan kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.

Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK

Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular

Günde 1.5 milyon doz aşı yapılıyor. 41 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca bu veriyi kabine toplantısında bakanlara sunacak

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu önerilerini Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara sunacak.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.

Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kararları ile neticeye bağlanacak.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.

Gözler Kabine’de! Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?

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Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu, nasıl olacak? Normalleşme ne zaman başlayacak, kararları neler?
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