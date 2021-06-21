Hafta içi belirtilen saatlerde ve Pazar günü devam eden sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi oluyor. Bu kapsamda; "Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi 22:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?" gibi soruların yanıtları vatandaşlarca araştırılırken sonuçlar ise 21 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Gündemin en önemli konusu yasaklar ve kısıtlamalar olurken aşılamadaki hız ve başarı ile vaka sayısındaki düşüş ise kısıtlamaların gevşetilmesine olanak sağlayacak.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?
Vaka sayılarının halen 5 binli rakamların üzerinde seyrediyor olması ve elde edilen kazanımların kaybedilmemesi adına yasakların tamamen kaldırılması beklenmezken hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı başlangıç saatinin 23:00 veya 00:00 olarak güncellenmesi bekleniyor.
Pazar sokağa çıkma yasağının ise kaldırılabileceği görüşü Kabine Toplantısı öncesinde uzmanlar tarafından yorumlanıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.
Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.
Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.