İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, tam normalleşme için 1 Temmuz'u işaret ederken kalkacak olan yasakları da paylaştı. Erdoğan, yasakların durumuna ilişkin detayların ise İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacağını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi beklemeye konuldu. Bilindiği üzere, yasakların durumu ve diğer birçok detay İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam olarak açıklığa kavuşturuluyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

İşte, İçişleri Bakanlığı 21 Haziran yeni genelge hakkında son durum