İstanbul Başsavcılığı'nda yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni iş bölümü yayınlandı. Yayınlanan yeni iş bölümüne göre Terör Soruşturma Bürosu daha önce olduğu gibi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuyla tekrar birleşti. Yeni kurulan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ve Terör Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcılarının başına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz getirildi. Büroya 42 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

KAÇAKÇILIK VE EKONOMİK SUÇLAR BÜROSU BİRLEŞTİ



Öte yandan daha önce Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başında bulunan Başsavcıvekili Ercan Devrim, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun başına getirildi.



BASIN BÜROSUNA SAVCI TAKVİYESİ



Uzlaştırma Bürosu, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcılarının başında Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı durmaya devam ederken basın soruşturma bürosuna yeni savcı takviyesi yapıldığı görüldü.