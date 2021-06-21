Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Başsavcılığı'nda yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme
Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:41 Son Güncelleme: 21.6.2021 13:49

İstanbul Başsavcılığı'nda yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul Başsavcılığı'nda yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcılarla ilgili yeni iş bölümü yayınlandı. İş bölümüne göre Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tekrar birleşmesi dikkat çekerken bazı soruşturma bürolarına yeni savcıların görevlendirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni iş bölümü yayınlandı. Yayınlanan yeni iş bölümüne göre Terör Soruşturma Bürosu daha önce olduğu gibi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuyla tekrar birleşti. Yeni kurulan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ve Duruşma Savcılarının başına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili getirildi. Büroya 42 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

KAÇAKÇILIK VE EKONOMİK SUÇLAR BÜROSU BİRLEŞTİ

Öte yandan daha önce Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başında bulunan Başsavcıvekili , Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun başına getirildi.

BASIN BÜROSUNA SAVCI TAKVİYESİ

Uzlaştırma Bürosu, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcılarının başında Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı durmaya devam ederken basın soruşturma bürosuna yeni savcı takviyesi yapıldığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Başsavcılığı'nda yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA