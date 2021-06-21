Aşılama çalışmalarındaki hız sürerken vaka sayısında da gözle görülür bir düşüş devam ediyor. Bu sebepten ötürü Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca kişi kritik toplantıdan çıkacak kararlara odaklandı. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiye kararları ile şekillenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün mü? "Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta, bugün mü?" sorusunun yanıtı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazandı.
Normal şartlarda 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmişti. Kabine Toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayacak.
Toplantı sonuçları ise 19.00 itibariyle kamuoyuna duyurulacak.
SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK
Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.
PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.
İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular
Koronavirüs dışındaki gündem maddeleri: