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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:15 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:45

Sahili deniz salyası (müsilaj)'dan temizlendi

İHA
Kartal Sahili deniz salyası müsilaj'dan temizlendi

Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Kartal Sahili'n son hali havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor.

Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi | Video

Çalışmalar kapsamında deniz salyasında yoğunluk gösteren Sahili de temizlendi. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Hüseyin Yalçın, " şu an için daha temiz durumda. Tabi bu deniz salyalarının temel sebebi araştırılmalıdır. Temizlik çalışmaları uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Son durum olarak da Kartal Sahili temizlenmiş olarak gözüküyor" diye konuştu.


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Kartal Sahili deniz salyası (müsilaj)'dan temizlendi
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