Koronavirüsün korkutan bir etkisi daha ortaya çıktı! Beyine zarar veriyor

UZUN VADEDE BUNAMA RİSKİ

Çalışmanın bulgularına göre, corona virüsü hafif atlatanlarda bile beyin dokusu kaybı tespit edileceği bildirilirken beynin hafıza ile ilgili bölgelerindeki gri madde kaybının "hastaların uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceği" öne sürüldü.

Corona virüs geçirenlerin genel itibarıyla beynin koku ve tat ile ilgili bölgelerinde "önemli" gri madde kaybı görüldüğü belirtilen araştırmada, kişilerin uzun vadede duygu uyandıran olayları hatırlama yetenekleriyle ilgili sorunları olup olmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.