Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA ÜYELİK NOKTASINDA DA İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye ile Kosova ilişkilerinde güçlendirilebilecek yeni konular olduğuna dikkati çeken Osmani, bunlar arasında ticari ve kültürel iş birliklerini saydı.

İki ülkede de diğerinden gelip yaşayan vatandaşlar bulunduğuna dikkati çeken Osmani, bu grubun iki ülke arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, "Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da konuştuk. Ayrıca ticaret alanında, sağlık ve savunma alanında iş birliğinde de bir ilerleme görüyoruz. Ekonomik anlamda yapacağımız çok şey var. Bu nedenle Erdoğan ve Türk kurumlarıyla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Osmani, Türk iş insanlarının Kosova'da yatırım yapabileceği birçok alan bulunduğunun da altını çizerek, "Kosova yatırım yapmak için çok iyi bir yer. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz, insan kaynağımız çok yüksek ve iş gücü ucuz. İnsanımız birkaç dil biliyor ve teknoloji alanında ustalaşmışlar. Ülkemizde üretilen bilgi işlem ürünlerinin yüzde 80'i ABD'ye satılıyor ki bu da ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede işsizlik konusunda sorunların çözümü için yatırımlara önem verdiklerini belirten Osmani, Kosova'nın potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin desteğine Kosova'nın tanınması noktasında da ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Osmani, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin desteğine uluslararası organizasyonlara üyelik noktasında da ihtiyacımız var. Bu konuda uluslararası alanda ne yapılacaksa yapmak, Türkiye'nin güçlü desteğini sürdürmek, sadece oylarını değil diaspora desteğini de almak için temasta kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece bizim refahımız ve kalkınmamız için değil bölgede barış ve istikrar için de önemli."

"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞININ TANINMASI AÇISINDAN HİÇBİR PROBLEM YOK"

ADF kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin de verimli geçtiğini söyleyen Osmani, "Kosova, Sırbistan ve Rusya'nın tanınma sürecine karşı çıkardığı birçok sorunla karşı karşıya. Şunu söylemeliyim ki Kosova'nın bağımsızlığı geri döndürülemez bir süreç ve hiçbir şey bizi bundan alıkoyamaz." dedi.

Osmani, Kosova'yı tanıyan ülke sayısının 100'ü geçtiğini belirterek, "Kosova'ya coğrafi olarak uzak olan ülkelerle görüşerek bağımsızlığın Kosova'nın hakkı olduğunu anlatıyoruz. Politik olarak Uluslararası Adalet Divanı, Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun olduğunu da söyledi. Bu nedenle ülkelerin Kosova'nın bağımsızlığını tanıması açısından hiçbir problem yok." değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan'la yürütülen diyaloğa da değinen Osmani, "Kosova'nın statüsü sonsuza dek çözülmüş bir konudur. Şu an yürüttüğümüz diyalog, iki komşu olarak yan yana yaşayabilme, ticaretin önündeki engelleri kaldırma, savaşta kaybolmuş kişileri konuşma ve egemen iki ülkenin halklarının yararına konuları konuşmak üzerinedir." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın bağımsızlığının ve sınırlarının hiçbir şekilde masaya gelmeyeceğinin altını çizen Osmani, bu konuları tartışmaya açmanın bölgeyi istikrarsızlaştıracağına dikkati çekti.

Osmani, Kosova'nın tanınmasının hızlanmasıyla Avrupa entegrasyonunun da hızlanacağını söyledi.

"VİZE SERBESTİSİNDE SÖZÜNÜ TUTMAYAN TARAF AB"

Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) yolunda üzerine düşenleri yaptığını kaydeden Osmani, "Şunu söylemeliyim ki üzerine düşeni yapmayan taraf AB'dir. Özellikle de vize serbestisi alanında biz üzerimize düşeni 3 yıl önce yerine getirmemize rağmen AB bu sözünü hala yerine getirmedi." diye konuştu.

Bazı AB ülkelerinin bu sürecin önüne engel koyduğuna vurgu yapan Osmani, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun Kosova'nın lehine tutum takındığını söyledi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için de AB süreçlerinin hızlanmasını umut ettiğini dile getiren Osmani, bu sürecin bölge için geç kaldığına da değindi.

Osmani, Sırbistan'ın AB üyeliği konusunda ise samimi davranmadığını belirterek, "Bölgede Rusya etkisini artırarak, Rusya'yla ekonomik, askeri ve ticari her şeyi yaparak aynı zamanda AB üyeliği arayamazsınız. Ne istediklerine karar vermek zorundalar. Bölgemiz için AB tek seçenek olmalı. Biz başka bir seçenek aramıyoruz. AB her zaman bizim tek seçeneğimiz ve stratejik hedefimizdir." ifadelerini kullandı.