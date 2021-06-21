Marmara berrak halıne dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin dün Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi. Bakan Kurum, 19 Haziran itibarıyla; İstanbul
'da 1584 metreküp, Kocaeli
'de 326 metreküp, Bursa
'da 133 metreküp, Tekirdağ
'da 153 metreküp, Balıkesir
'de 466 metreküp, Çanakkale
'de 378 metreküp, Yalova
'da 1515 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden demizlendiğini kaydetti.
'HEP BİRLİKTE'
İşletmelere yönelik denetimlerin de sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, 12'nci gün itibarıyla 4 bin 647 denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadesini kullandı.
'ARITMA TESİSİ PROJESİ 2 YILDIR BEKLİYOR'
GÖREVE başladığında ilk icraatı, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" töreni düzenlemek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'ni de iki yıldır beklettiği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
; Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini söyledi. Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi
'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Birpınar, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin" diye konuştu.