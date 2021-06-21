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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Mezunların istihdamı artacak

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Mezunların istihdamı artacak
, üniversite mezunlarının istihdam oranını artırmak ve öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri için "Yükseköğretimde uygulamalı eğitimler" yönetmeliğini hazırladı. Bu kapsamda işletmede mesleki eğitim alacak olan öğrenciler iş ortamında hangi tür becerilere ihtiyaç duyulduğunu yerinde görecek. İşverenler de öğrencilik aşamasında gelecekteki profesyonellerini yakından tanımış olacak. Eğitimler sonucunda işgücü ile işverenler arasında hem bir köprü hem de hem de bir diyalog ortamı oluşturularak üniversite-sanayi işbirliği geliştirilecek. Yönetmelik 'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda tarafından belirlenecek üniversitelerdeki eğitim, fen, mühendislik, sağlık, sanat, spor ve sosyal bilimler alanlarındaki programlarda öğrenim gören bütün öğrencileri kapsayacak.
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Mezunların istihdamı artacak
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