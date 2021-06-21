SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası ABD mesajı: Yeni dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz

"VERİMLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİSİNDE BULUNDUK"

Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. Muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, iş birliği alanlarımızın geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Sayın Biden'da yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmeleri paylaştı.

"ÜLKELERİMİZ BAKIMINDA MAKSİMUM FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık. Aramızdaki sorun başlıkları, karşılıkla hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.