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Giriş Tarihi: 21.6.2021 19:41 Son Güncelleme: 21.6.2021 20:10

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası mesajı: Yeni dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası ABD mesajı: Yeni dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz

Son Dakika Haberi... Başkan bugün gerçekleştirilen 'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasına 'ndeki gelişmeleri aktararak başladı. Biden ile yaptığı ikili görüşmeye değinen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değil tam tersine kendimiz, muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Bugün saat 15:30'da 'nde başlayan sona erdi. Başkan toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan konuşmasına 'nde gerçekleştirdiği görüşmeler ile başladı. Özellikle ile ilişikilerimize değinen Başkan Erdoğan, ile görüştüğü konu başlıklarını aktardı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Biden'la yaptığımız görüşme, kendisiyle göreve geldikten sonra ilk yüz yüze temasımız olması bakımından ayrıca önemliydi. 17 yıllık geçmişimiz olan sayın Biden'la bu kez ABD Başkanı sıfatıyla yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Elbette ülkelerimizin arasında bilinen sorunları karşılıklı pozisyonlarımızı tekrar ortaya koyduk.

"VERİMLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİSİNDE BULUNDUK"

Bundan sonrası iş birliği alanlar hususunda çok kapsamlı, verimli görüş alışverişinde bulunduk. Muhatabımızla ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı, iş birliği alanlarımızın geniş ve kârlı olduğu üzerinde mutabık kaldık. Sayın Biden'da yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmeleri paylaştı.

"ÜLKELERİMİZ BAKIMINDA MAKSİMUM FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Sayın Biden'la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz isimlerle önce kendileri bir araya gelsin, ardından da biz bir araya gelelim kararına vardık. Aramızdaki sorun başlıkları, karşılıkla hassasiyet ve beklentilerimizi zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN TEK ŞARTINI SUNDU

'nin egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleye destek verilmesi tek şartıdır.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değil tam tersine kendimiz, muhataplarımız, bölgemiz ve tüm insanlık için birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz."

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası ABD mesajı: Yeni dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz
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