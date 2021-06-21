Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara aşı çağrısı: Manipülasyonlara itibar etmeyin

"MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sırası gelen vatandaşların aşı olmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

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