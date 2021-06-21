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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:15

Başsavcılık açıkladı: Karakolda darp iddiası titizlikle soruşturuluyor

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Başsavcılık açıkladı: Karakolda darp iddiası titizlikle soruşturuluyor

ilçesi Merkez Polis Karakolu’nda hayatını kaybeden B.Y.’nin ölümü ile ilgili glaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı aynı gün Polis Merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptı. Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılırken ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Polis Merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam ederken soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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Başsavcılık açıkladı: Karakolda darp iddiası titizlikle soruşturuluyor
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