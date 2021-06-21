Başsavcılık açıkladı: Karakolda darp iddiası titizlikle soruşturuluyor

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı aynı gün Polis Merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptı. Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılırken ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Polis Merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam ederken soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.