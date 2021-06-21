SON DAKİKA

Kabine Toplantısı kararları tüm Türkiye tarafından merakla beklenirken son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs tedbirleri... Kabine Toplantısı öncesi Türkiye, 'Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri esnetilecek mi? Maske yasağı kalkacak mı?' sorularının yanıtlarına kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın, merakla beklenen Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklaması A Haber canlı yayını ile Türkiye'ye ulaşacak. İşte Kabine Toplantısı kararları öncesi son dakika gelişmeleri...
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Erdoğan liderlik ediyor. Tüm bakanların katıldığı toplantı 15.30'da başladı.
ANA GÜNDEM: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Kabine Toplantısı koronavirüs gündemi ile gerçekleşiyor. Toplantıda kademeli normalleşmenin ikinci kısmı ele alınacak. 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin yeni adımları Kabine Toplantısı kararları ile netleşecek.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?
Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ile başlayacak yeni döneme odaklanmış durumda... Kabine Toplantısı kararlarının neler olacağı merakla bekleniyor. SABAH, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili beklenenleri kamuoyuna duyurdu. İşte Kabine toplantısı kararları ile ilgili o kritik detaylar...
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Koronavirüs ile mücadelede aşılamaya hız veren Türkiye, bu süreci belli tedbirlerle geçiriyor. Kademeli normalleşme sürecinde cumartesi günü uygulanan tam kapanma kaldırılırken, pazar günü sokağa çıkma yasağı ise sürüyor. Vatandaşlar, 'Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorusunun yanıtını merakla beklerken SABAH'ın edindiği bilgiler şöyle:
1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (KISITLAMASI) SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Normalleşme sürecinde hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri, 22.00'den 05.00'e kadar şeklinde revize edilmişti. Peki, Kabine toplantısı kararları ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi?
SABAH'ın edindiği bilgiler şöyle:
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.
MASKE YASAĞI KALKACAK MI?
Aşılamanın hızlanması ve vakaların azalması ile açık alanda maske yasağının kalkması gündeme gelmişti. İspanya, ABD, Yeni Zelanda, İsrail ve Fransa bu yönde adımları atarkeni Türkiye'de de bu konuda bir beklenti hakim. Kabine toplantısı kararları ile, 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu da yanıt bulacak.
RESTORANLAR VE AVM'LERE SAAT AYARI
SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.
KABİNE TOPLANTISINDA BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantı, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri, aşılamada son durum, maske yasağı gibi birçok konuda Kabine üyelerini bilgilendirecek. Bakan Koca'nın detaylı bir sunum yapacağı öğrenildi.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLAMASI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek. Erdoğan, önce Kabine Toplantısı gündemini ele alacak. İç ve dış politikadaki sıcak gelişmelerle ilgili mesajlar verecek. Başkan Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının yeni şeklini ve yürürlüğe gireceği tarihi duyuracak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı konuşması anbean sabah.com.tr'de olacak.