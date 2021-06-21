Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak...
Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:47 Son Güncelleme: 21.6.2021 17:01

SON DAKİKA: Gözler 'nda! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak...

SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak...

ile ilgili son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere Kabine'yi topladı. Kabine Toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantıda, , hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirilecek. içinde yanıtı en fazla merak edilenlerden biri de, '?' sorusu... Kabine Toplantısı kararları ile 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu da yanıtını bulacak. İşte Külliye'de 15.30'da start alan Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

kararları tüm Türkiye tarafından merakla beklenirken son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs tedbirleri... Kabine Toplantısı öncesi Türkiye, ' kalkacak mı? esnetilecek mi? ?' sorularının yanıtlarına kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın, merakla beklenen ile ilgili açıklaması A Haber canlı yayını ile Türkiye'ye ulaşacak. İşte Kabine Toplantısı kararları öncesi son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Erdoğan liderlik ediyor. Tüm bakanların katıldığı toplantı 15.30'da başladı.

ANA GÜNDEM: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kabine Toplantısı koronavirüs gündemi ile gerçekleşiyor. Toplantıda kademeli normalleşmenin ikinci kısmı ele alınacak. 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin yeni adımları Kabine Toplantısı kararları ile netleşecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ile başlayacak yeni döneme odaklanmış durumda... Kabine Toplantısı kararlarının neler olacağı merakla bekleniyor. SABAH, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili beklenenleri kamuoyuna duyurdu. İşte Kabine toplantısı kararları ile ilgili o kritik detaylar...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Koronavirüs ile mücadelede aşılamaya hız veren Türkiye, bu süreci belli tedbirlerle geçiriyor. Kademeli normalleşme sürecinde cumartesi günü uygulanan tam kapanma kaldırılırken, pazar günü sokağa çıkma yasağı ise sürüyor. Vatandaşlar, 'Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorusunun yanıtını merakla beklerken SABAH'ın edindiği bilgiler şöyle:

1 Temmuz itibarıyla kalkacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (KISITLAMASI) SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Normalleşme sürecinde hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanan , 22.00'den 05.00'e kadar şeklinde revize edilmişti. Peki, Kabine toplantısı kararları ile sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi?

SABAH'ın edindiği bilgiler şöyle:

Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Aşılamanın hızlanması ve vakaların azalması ile açık alanda maske yasağının kalkması gündeme gelmişti. İspanya, ABD, Yeni Zelanda, İsrail ve Fransa bu yönde adımları atarkeni Türkiye'de de bu konuda bir beklenti hakim. Kabine toplantısı kararları ile, 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu da yanıt bulacak.

RESTORANLAR VE AVM'LERE SAAT AYARI

SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.

KABİNE TOPLANTISINDA BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantı, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri, aşılamada son durum, maske yasağı gibi birçok konuda Kabine üyelerini bilgilendirecek. Bakan Koca'nın detaylı bir sunum yapacağı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLAMASI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek. Erdoğan, önce Kabine Toplantısı gündemini ele alacak. İç ve dış politikadaki sıcak gelişmelerle ilgili mesajlar verecek. Başkan Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının yeni şeklini ve yürürlüğe gireceği tarihi duyuracak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı konuşması anbean sabah.com.tr'de olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA