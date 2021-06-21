SON DAKİKA

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Aşılamanın hızlanması ve vakaların azalması ile açık alanda maske yasağının kalkması gündeme gelmişti. İspanya, ABD, Yeni Zelanda, İsrail ve Fransa bu yönde adımları atarkeni Türkiye'de de bu konuda bir beklenti hakim. Kabine toplantısı kararları ile, 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu da yanıt bulacak.