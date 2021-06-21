Son dakika haberleri... Muğla, gece saatlerinde yaşanan deprem ile sallandı. Ege Denizi'nin Datça açıklarında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, 5.3 şiddetindeki deprem, saat 01.14'te gerçekleşti. Deprem, yerin 11.40 km derinliğinde meydana geldi ve Muğla'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

SON DAKİKA | EGE'DE 5.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD, depremin ardından son dakika notu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.