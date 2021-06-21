Son dakika | Marmara'da müsilajla (deniz salyası) ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Birpınar, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin" diye konuştu.